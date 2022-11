Logo em seu primeiro treino no Catar, a Bélgica já tem pela frente um problema a ser resolvido para esta fase inicial da Copa do Mundo. É que Romelu Lukaku, uma de suas principais estrelas, não conseguiu participar do treino coletivo. O jogador corre o risco de ficar fora não só da estreia, mas também da segunda rodada da competição.

Os belgas realizaram um treino pela manhã deste domingo, no Salwa Beach Resort. Enquanto os 24 atletas realizaram a atividade, Lukaku e Thomas Meunier ficaram à parte na movimentação.

Relacionado na lista de convocados para o Mundial, Lukaku vem sofrendo com problemas físicos. Ele disputou apenas cinco partidas pela Inter de Milão nesta temporada. O atacante vem fazendo tratamento para se livrar de dores na coxa.

Já sobre Meunier, que defende o Borussia Dortmund, o jogador sofreu uma fratura facial na altura da bochecha em outubro. Os médicos da seleção belga, no entanto, não definiram um prazo para liberar o jogador.

Surpreendida por uma derrota de 2 a 1 para o Egito em seu último amistoso de preparação visando a Copa do Mundo, os jogadores belgas tentam acabar com a desconfiança de seus torcedores provocada pelo revés. Comandados pela genialidade de De Bruyne, meia do Manchester City, a seleção tem como objetivo, pelo menos, chegar às semifinais do torneio.

A Bélgica está no Grupo F e entra em campo para o seu primeiro compromisso contra a seleção canadense nesta quarta. Na segunda rodada, no dia 27, o duelo é contra o Marrocos. O terceiro jogo da fase classificatória é diante da Croácia, no dia 1º de dezembro.