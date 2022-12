O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira, 29, que o deputado federal Juscelino Filho (União Brasil-MA) será o ministro das Comunicações. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a articulação para a escolha do parlamentar só foi concluída minutos antes do anúncio. O parlamentar será contabilizado como uma cota da bancada da Câmara do União Brasil.

“Quem vai ocupar o ministério das comunicações pelo Juscelino Filho, companheiro do Maranhão”, disse Lula.

O destino do Ministério das Comunicações sofreu mais de uma reviravolta. Até a quarta-feira, estava destinado ao deputado federal reeleito Paulo Teixeira (PT-SP), mas teve de entrar na mesa de negociações. Nesta quinta pela manhã, o deputado federal Paulo Azi (União Brasil-BA), que estava encaminhado para o cargo, declinou do convite.

Antes, outro Paulo era o favorito para as Comunicações, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo (PT-PR).

Como mostrou a reportagem, ele, no entanto, foi vetado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Um quarto Paulo também chegou a ser ventilado, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), que acabou alocado na Secretaria de Comunicação Social (Secom) com status de ministério.