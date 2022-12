O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou que o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) vai assumir a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), responsável pela articulação política. O deputado federal Márcio Macêdo (PT-SE), por sua vez, foi confirmado à frente da Secretaria-Geral da Presidência.

Tanto a SRI quanto a Secretaria-Geral têm status de ministério e ficam alocadas no Palácio do Planalto e são, portanto, o coração do governo. Lula estará cercado de petistas em seu local de trabalho, apesar das promessas de um governo de frente ampla.

Segundo ele, ainda faltam decidir sobre 13 ministérios e que os nomes serão discutidos entre ele e a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), após o almoço. Ele afirmou que espera definir todos os nomes até a próxima terça-feira.

Direitos humanos

O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira que o advogado e professor Silvio Almeida assumirá o comando do Ministério dos Direitos Humanos.