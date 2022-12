O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira, 29, o deputado federal reeleito Paulo Pimenta (PT-RS) para assumir a Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do próximo governo. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada, o jornalista com forte atuação nas redes sociais chegou a ser cotado para a Pasta das Comunicações e ganhou a dianteira na Secom, passando o ex-presidente do PT Rui Falcão em uma disputa interna.

Depois de ficar sob o guarda-chuva do Planalto durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), a Secom voltará a ter status de ministério a partir de janeiro.

Na segunda-feira, 26, o Broadcast adiantou que a Secretaria será dividida em cinco áreas, mais a Empresa Brasil de Comunicação (EBC): Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Imprensa, Institucional e Comunicação Digital, esta última voltada para o monitoramento e reprodução de conteúdo para as redes sociais.

Já a EBC terá um espaço além dessas secretarias. Atualmente, a estrutura conta com apenas duas secretarias: Publicidade e Patrocínio e Institucional. Além disso, há três subsecretarias: Gestão e Normas, Imprensa e Articulação.