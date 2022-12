O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira, 29, que o senador eleito Renan Filho (MDB-AL) será o ministro dos Transportes a partir de janeiro. Tido como uma “carta na manga” para o presidente eleito, já que também foi cotado para o Planejamento antes da definição da senadora Simone Tebet (MDB-MS) para a Pasta, o senador eleito (MDB-AL) se reuniu na quarta-feira à tarde com Lula para fechar detalhes sobre seu novo posto.

O filho de um dos maiores aliados de Lula do “velho Centrão”, Renan Calheiros, foi uma indicação do próprio MDB ao presidente eleito, conforme registrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no último dia 22.

Renan Filho chegou a contar com o apoio de Fernando Haddad, indicado como ministro da Fazenda, para o Planejamento. O senador eleito é economista de formação.

Apesar de a pasta do futuro ministro não ter influência sobre as políticas para saneamento, foi nesse segmento que Renan Filho ganhou destaque na área de infraestrutura durante seu governo em Alagoas. Ele foi o primeiro governador a leiloar os serviços de água e esgoto após a entrada em vigor do novo marco legal do saneamento, em 2020.

À época, a BRK ganhou o certame com um valor de outorga de R$ 2 bilhões, e garantia de R$ 2,6 bilhões em investimentos.