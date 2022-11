Em resposta ao recente bloqueio de verbas destinadas a instituições de ensino superior feito pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e parlamentares da oposição se manifestaram contra no Twitter. O corte foi de R$ 1,68 bilhão no Ministério da Educação (MEC).

“O governo atual fez mais um corte, de R$ 1,68 bilhão, no orçamento do MEC. Foram 244 milhões cortados só em universidades e institutos federais. Educação é investimento no futuro do País e voltará a ser prioridade. Vamos trabalhar para recuperar nossas instituições de ensino”, publicou Lula, ao mesmo tempo em que afirma que a Educação receberá maior destaque em sua gestão.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), seguiu a mesma linha que a do presidente eleito. “Bolsonaro tirou R$ 1,6 bilhão das universidades e dos institutos federais. Um crime contra a educação brasileira faltando pouco mais de 30 dias para acabar o governo. Vamos lutar para que os recursos da educação sejam devolvidos.”

A deputada federal reeleita Luiza Erundina (Psol-SP) exaltou o valor específico de corte nas universidades federais. “Bolsonaro e Paulo Guedes deixaram um bloqueio de R$1,6 BILHÃO na Educação e mais R$ 224 MILHÕES de corte para as universidades federais. Não poderia ser diferente vindo de um inimigo declarado da educação.”

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) argumentou que os últimos cortes na Educação poderiam estar associados ao esquema do orçamento secreto. “De novo bilhões foram bloqueados da educação, ciência e tecnologia. Sabe por quê? Pagamento do orçamento secreto! É isso mesmo: dinheiro público sendo usado sem critério, com base em interesses de parlamentares”, concluiu.