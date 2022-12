O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reagiu à eliminação do Brasil na Copa do Mundo nesta sexta-feira, 9. Além de elogiar Neymar pelo “belo gol” que abriu o placar contra a Croácia, Lula também comentou que a seleção brasileira “merecia mais” e buscou amenizar a tristeza pela queda com palavras de incentivo.

“O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e a equipe merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e à comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir”, escreveu Lula em sua conta no Twitter.

No Estádio Cidade da Educação, a seleção brasileira perdeu nos pênaltis para a Croácia após as duas equipes empatarem por 1 a 1 na prorrogação. Os croatas, que já tinham passado pelo Japão nas oitavas também nas penalidades, avançam para a semifinal do Mundial, a segunda consecutiva da seleção europeia.

Dois dias antes da Copa do Catar começar, Lula comentou que estava otimista com a conquista do hexacampeonato. “Depois de 20 anos, acho que chegou a hora do Brasil voltar a ser campeão do mundo”, disse o presidente eleito, em declaração feita ao lado do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, durante um encontro diplomático em Lisboa, capital de Portugal.

Na ocasião, Lula ainda comentou que, no caso de uma eliminação brasileira, ficaria feliz se a taça fosse erguida por mãos portuguesas. “Mas, se o Brasil não ganhar e Portugal ganhar, também vou ficar feliz. Depois de ganhar uma Eurocopa, Portugal merece vencer uma Copa do Mundo”, comentou Lula.

Algo que ainda é possível de acontecer, já que seleção de Portugal segue no Catar e joga, neste sábado, 10, contra Marrocos por uma vaga na semifinal da Copa.

Diferentemente do presidente eleito, que usou as redes com frequência para comentar as vitórias do Brasil durante o torneio, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não publicou nenhuma postagem sobre as atuações da seleção brasileira no Catar durante a Copa do Mundo.

Até a última atualização deste texto, Bolsonaro não havia se manifestado sobre a queda do Brasil para a Croácia nesta sexta.