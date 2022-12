O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a Argentina, neste domingo, pela vitória na final da Copa do Mundo do Catar em uma postagem pelo Twitter. Os argentinos se sagraram tricampeões mundiais ao superarem a França nas cobranças de pênalti, após empate por 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação.

“Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos. Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di María. Parabéns, jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo @alferdez ????”, escreveu Lula, ao mencionar diretamente o presidente argentino Alberto Fernández.

Lula assistiu ao jogo no hotel em que está hospedado em Brasília ao lado do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, esteve com Lula após a confirmação de sua vitória e já confirmou presença na posse do petista, em 1º de janeiro de 2023.