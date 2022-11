O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou na manhã desta sexta-feira, 4, em postagem no Twitter, uma reprodução da nomeação, no Diário Oficial da União (DOU), do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), como coordenador da equipe de transição do governo. “Bom dia. Vamos trabalhando na transição para um futuro melhor para todos”, escreveu o presidente eleito. A nomeação de Alckmin foi formalizada nesta sexta-feira no DOU pelo o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele assume o Cargo Especial de Transição Governamental (CETG), nível VII, conforme portaria publicada.