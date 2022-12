Após fazer o primeiro anúncio de ministros do seu governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que a tarefa incumbida aos escolhidos “será sempre mais difícil do que as que já cumpriram”. “Haddad sabe da responsabilidade dele. O Dino sabe. O Rui sabe”, afirmou Lula, acompanhada dos ministros anunciados, acrescentando que o governo eleito não tem o direito de “não fazer a coisa correta”.

“Se fosse perguntado (sobre se o governo vai dar certo) eu diria 100% de chance de dar certo”, afirmou Lula a jornalistas. “Esses companheiros anunciados hoje, espero que passem a trabalhar como jamais trabalharam”, completou, em coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília.

“Não temos direito de frustrar expectativa de grande parcela da sociedade”, apontou Lula, afirmando ser necessário “respirar” mais democracia, salário e liberdade de expressão, garantindo ainda que no seu governo “ninguém vai negar informações para a imprensa”.

Lula também afirmou que o Brasil precisa voltar a ter política externa como protagonista, citando o ex-ministro Celso Amorim. “Como diz Celso Amorim, (política externa) ativa e altiva”, apontou.