O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em casa após ter recebido alta na manhã desta segunda-feira, 21, do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no qual estava internado para realizar no domingo (20) um procedimento de retirada de lesão na laringe.

A leucoplasia da prega vocal esquerda foi identificada na semana passada, em exames de rotina antes de o petista viajar ao Egito para a COP-27. De acordo com o boletim médico, o procedimento realizado no domingo, chamado laringoscopia, mostrou ausência de neoplasia.

A alta de Lula aconteceu nesta segunda-feira, às 7h45, e pegou até mesmo membros da equipe do governo de transição de surpresa.

Veja o boletim médico na íntegra, divulgado pela assessoria de imprensa do presidente eleito:

“O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada ontem, no Hospital Sírio-Libanês, para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia. Ele teve alta hoje, às 7h45, e foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz, Dr. Rubens Brito, Dr. Rui Imamura e Dr. Luiz Paulo Kowalski, Dr. Luiz Francisco Cardoso e Dr. Ângelo Fernandez.”