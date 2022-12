Titular da Argentina, adaptado ao esquema do técnico Lionel Scaloni, e ter ainda ao seu lado a companhia do melhor jogador da seleção. O meia Alexis Mac Allister disse estar realizando sonhos em meio à Copa do Mundo do Catar. O objetivo agora, para coroar o bom momento, é colocar a equipe nas semifinais do torneio.

“Atuar ao lado de Messi é muito especial. Ele nos surpreende todos os dias com as coisas que faz nos treinos. Isso é importante para nós. E a minha adaptação está sendo muito rápida. Devo isso aos companheiros”, afirmou o jogador do Brighton que vem sendo uma peça importante no setor de meio-campo.

Após um início preocupante, que veio com a derrota na estreia para a Arábia Saudita, Mac Allister disse que a seleção vem evoluindo. Contra a Holanda, o meia pede atenção nos pontos fortes do adversário.

“É um rival que tem grandes jogadores e uma ideia boa de futebol, com um esquema muito eficiente. Vamos tentar combatê-los e impor o nosso jogo. Conseguindo fazer isso, tudo ficará bem”, afirmou.

Mac Allister disse ter motivos para se preocupar não só com o que acontece dentro do campo, mas também fora dele. O jogador enalteceu as qualidades de Van Gaal e lembrou ainda da tradição da Holanda em Copas do Mundo.

“O De Jong é o motor da equipe e o Van Gaal, um grande treinador. Ele tem o meu respeito. Todas as equipes que comandou apresentaram uma evolução. Teremos pela frente um grande time e precisamos fazer o nosso melhor.”

Argentina e Holanda se enfrentam nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Lusail Stadium. As duas equipes vêm de vitória nas oitavas de final do Mundial. Os argentinos derrotaram a Austrália por 2 a 1, enquanto os holandeses fizeram 3 a 1 nos Estados Unidos.