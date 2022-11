O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira, 7, que “não sacrificaremos nossos compromissos climáticos pela ameaça energética da Rússia”, em discurso durante a Conferência do Clima (COP-27), reafirmando uma série de propostas para o tema. No evento, Macron disse que “devemos continuar a luta pela mitigação” dos efeitos das mudanças climáticas. Tirem “nossas economias do carvão e ajudem os países emergentes a fazê-lo o mais rápido possível”, apontou.

“Sobre os efeitos nocivos das mudanças climáticas, quero saudar a coragem dos líderes internacionais que assumiram o debate sobre perdas e danos. Eles estão certos”, afirmou ainda Macron. Segundo ele ainda, a luta pelo clima é inseparável da luta pela biodiversidade, e seu país apoia a proibição de qualquer exploração do fundo do mar, tema que disse que levará a fóruns internacionais.