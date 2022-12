Mãe de Deolane Bezerra, Solange teve alta do hospital e já está em casa. A informação foi compartilhada pela advogada através dos stories do Instagram nesta segunda, 5.

No domingo, 4, ela desistiu de sua participação no reality A Fazenda 14, da Record TV, após descobrir que a mãe estava internada na UTI do Hospital São Luiz.

A saída havia sido exigida pelas irmãs da peoa, que tentavam tirar ela do programa desde a noite anterior, 3, alegando que ela deveria estar ao lado da família naquele momento.

No vídeo publicado por Deolane, é possível ver Solange abraçada com Daniele, uma das irmãs da advogada. “Já chegou em casa”, diz a influenciadora. “E você também, graças à Deus”, responde a mãe.

Em seguida, Deolane diz que sua outra irmã, Daiane, “já foi para a Farofa da Gkay“. O evento que reúne celebridades para três dias de festa teve início nesta segunda, 5.

“Ela foi, eu mandei ela ir porque eu sei o quanto ela é alegre. Se ela não fosse, ia ficar triste. Então, eu falei ‘vai, eu estou bem’. E vá você também, vai se divertir”, diz Solange. A advogada então responde que não vai, porque “tem muitas coisas para resolver”.