A surpresa veio mais cedo no GP de São Paulo deste ano. Acostumada a ser protagonista de corridas imprevisíveis, a etapa brasileira da Fórmula 1 contou com um pole position inédito nesta sexta-feira no Autódromo de Interlagos. O dinamarquês Kevin Magnussen foi o responsável por levar a equipe Haas a sua primeira pole da história. E não escondeu a surpresa com o feito.

“Eu não sei o que dizer”, disse o piloto de 30 anos, quase paralisado diante das câmeras. Momentos antes, ele deixara de lado por alguns segundos o jeitão discreto e de poucas palavras para vibrar ainda dentro do cockpit. Segundos depois, caiu nos braços da equipe para celebrar sua maior conquista na Fórmula 1 até hoje.

Até então, seu melhor resultado havia acontecido justamente em seu primeiro GP na Fórmula 1. Na Austrália, em 2014, largou da quarta posição e terminou a corrida em segundo lugar. Desde então, não conseguiu repetir a dose ao longo de oito temporadas, por diferentes equipes.

“Eu não esperava por isso, nem perto disso. É incrível”, celebrou Magnussen, que contou com uma ajuda da chuva nesta sexta. Ele conseguiu registrar seu melhor tempo, de 1min11674, quando a pista ainda estava pouco molhada por ser o primeiro da fila na saída para a disputa do Q3, a terceira sessão do treino classificatório.

“A equipe me colocou na pista no momento perfeito, éramos o primeiro na fila no pit lane. Fazer esta volta e conquistar a pole position é incrível. Obrigado a Gene Haas, ao Günther e a todo o time por esta oportunidade. Eu voltei à Fórmula 1 neste ano e tem sido uma jornada incrível”, celebrou o dinamarquês.

O feito mobilizou até a cúpula da equipe, com o discreto Günter Steiner saindo dos boxes para ouvir os gritos da torcida brasileira, nas arquibancadas. Dentro dos boxes, até o brasileiro Pietro Fittipaldi, reserva do time, caiu na festa.

Com a pole, Magnussen vai largar na primeira posição na corrida sprint, neste sábado. A prova, que define o grid de largada para domingo, é reduzida, com duração de apenas 24 voltas. Mas rende oito pontos no campeonato ao vencedor. A sprint está marcada para as 16h30. No domingo, a corrida será disputada a partir das 15 horas.