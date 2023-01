Maicon exalta trabalhos e espera um grande ano do Santos ‘em homenagem a Pelé’

O Santos decepcionou sua torcida nas últimas temporadas com campanhas fracas, eliminações precoces e até risco de rebaixamento no Paulistão e no Brasileirão. Trabalhando forte na pré-temporada e com intensas atividades no refúgio de Atibaia, a expectativa é por uma boa largada em 2023. O experiente zagueiro Maicon celebrou o trabalho bem feito e previu um grande ano para o clube homenagear o ídolo Pelé, morto no dia 29 de dezembro.

“O Rei Pelé tem que ser honrado todos os dias. É um orgulho muito grande vestir a camisa que ele já vestiu um dia. E será um ano muito especial para nós por conta da partida dele”, afirmou o zagueiro. “Espero que a gente possa honrar essa camisa e fazer um grande ano para homenagear o Rei. A gente tem que estar muito melhor do que apresentamos nos últimos dois anos.”

Após duas quedas antes das quartas no Estadual seguidas, a ordem com Odair Hellmann é mostrar forças no Paulistão para chegar forte no Brasileirão. Maicon vem entendendo a mensagem do novo comandante. “Pela grandeza do Santos, temos que pensar sempre no alto, e em 2021 e 2022 fomos muito abaixo do que esse clube exige. Eu acredito que estamos no caminho certo e vamos brigar muito para fazer uma grande temporada.”

Neste domingo o time faz um jogo-treino com o São Bernardo, em Atibaia. Será o primeiro teste antes da estreia no estadual, dia 14, contra o Mirassol, na Vila Belmiro. Maicon espera uma grande apresentação após trabalhos fortes e nova mentalidade no grupo.

“Com certeza toda semana com o grupo reunido é muito importante. Estamos concentrados em Atibaia fazendo um trabalho muito forte para o entrosamento vir mais rápido. Temos um treinador novo, com ideias diferentes. E esse momento aqui em Atibaia vai servir para começarmos o ano bem”, previu o zagueiro. “Domingo tem o jogo-treino e eu costumo dizer que não gosto de perder nem no treino, imagina então um jogo-treino. Então espero que a gente possa fazer uma boa partida para agradar o Odair e iniciar o Paulistão na semana que vem da melhor maneira possível.”