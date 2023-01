Em story publicado no Instagram, Maíra Cardi anunciou que terminou definitivamente com Arthur Aguiar. Segundo a ex-BBB, os dois seguem sendo amigos e mantendo uma boa relação. Maíra disse ainda que não há uma causa específica para a separação.

Maíra reafirmou que o processo de separação foi de comum acordo e mantendo a civilidade. “Queria colocar aí um monte de coisas para vocês, mas uma das coisas que aprendi na minha vida é que nunca existe um único motivo”, afirmou.

Ela ainda acrescentou que não vê o relacionamento com o ator como falido. “Não é que não deu certo, deu certo por muito tempo”, pontuou. Para a influencer, os dois amadureceram ao lado um do outro. “As pessoas não se juntam porque elas são exatamente iguais, normalmente elas são opostas. (…) Uma precisa aprender a respeitar mais, o outro precisa aprender a se respeitar mais. No fim, todo mundo aprende”.

O atual término foi anunciado em outubro, mas como essa não é a primeira vez que o casal fala sobre o fim do casamento, celebrado em 2017, os internautas seguiam duvidando que a separação era definitiva. A influenciadora afirmou que voltou a falar do assunto nesta terça, 3, para acabar com os burburinhos.

Desde 2020, as brigas entre eles começaram a vir a público. Da primeira vez, Maíra publicou um vídeo no Instagram em que dizia ter vivido um “relacionamento abusivo” e que teria sido traída “diversas vezes”.

Após o bafafá, Arthur se posicionou sobre o assunto e confirmou as traições. “Eu a traí, não me orgulho disso. Me arrependo muito. E minha ficha só caiu quando a casa caiu”, escreveu o ator em 2020.

Neste ano, os rumores de que o ex-BBB traía a influencer voltaram a circular pelas redes sociais. Depois do anúncio do fim do casamento, Maíra se posicionou sobre os boatos. “Meu dia começou com a notícia de que Arthur tinha três ou quatro amantes”, disse. Ela negou as novas traições. “[Os rumores] Tudo por conta de ‘like’, [essas pessoas são] sem escrúpulos”.