Com direito a assistência de Cristiano Ronaldo, o Manchester United foi até San Sebastián, nesta quinta-feira, e venceu a Real Sociedad por 1 a 0. Mas o triunfo no estádio Anoeta não foi o suficiente para garantir o time direto nas oitavas de final do mata-mata da Liga Europa. A equipe inglesa precisará disputar os playoffs.

O resultado manteve a equipe espanhola na liderança do Grupo E, com 15 pontos. A Real Sociedad vai disputar as oitavas de final, fase em que terá pela frente os vencedores dos futuros confrontos entre os segundos colocados de cada grupo e os times eliminados na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O United também terminou com 15 pontos, mas com desvantagem nos critérios de desempate. Para reverter a situação, a equipe de Cristiano Ronaldo precisava vencer o time espanhol por ao menos três gols de diferença nesta quinta.

Assim, terá que passar pelos playoffs, fase anterior às oitavas de final. Um sorteio vai definir o futuro adversário do United, que virá da Liga dos Campeões. Os possíveis rivais são Ajax, Barcelona, Bayer Leverkusen, Juventus, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla e Sporting.

Em San Sebastián, o United não teve problemas para se impor diante da única equipe que, até então, tinha 100% de aproveitamento na Liga Europa. Aos 17, Cristiano Ronaldo descolou belo passe para Garnacho Ferreyra, que disparou pela esquerda, entrou na área e bateu cruzado para anotar belo gol.

No fim do primeiro tempo, o United quase ampliou. Aos 42, Ronaldo aproveitou vacilo da defesa espanhola e tentou por cobertura, por cima do travessão. Um minuto depois, o goleiro De Gea fez duas grandes defesas seguidas para salvar o time inglês. O brasileiro Casemiro, titular mais uma vez, foi um dos destaques do time – Fred entrou somente nos minutos finais da partida.

No outro jogo do Grupo E, o Sheriff bateu o Omonia Nicósia por 1 a 0 e ficou em terceiro lugar na chave.

Pela chave F, a Lazio decepcionou e foi eliminada da competição ao ser derrotada pelo Feyenoord por 1 a 0, fora de casa. Os italianos só precisavam de um empate para ficar em primeiro lugar e garantir a vaga direta nas oitavas de final. Acabou em terceiro, com os mesmos oito pontos do time holandês, do Midtjylland e do Sturm.

No embolado grupo, cada equipe obteve duas vitórias, dois empates e duas derrotas. E as posições acabaram sendo definidas pelo número de gols sofridos e marcados.

Pelo Grupo G, avançaram o Freiburg e o Nantes, com o time alemão avançando em primeiro lugar, diretamente para as oitavas. Pelo H, Ferencváros e Monaco seguiram na competição, ambos com 10 pontos. O Ferencváros passou em primeiro.