Manifestantes simpáticos ao presidente Jair Bolsonaro realizam uma manifestação em frente ao hotel em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado em Brasília. Com bandeiras e gritos de guerra, os manifestantes trajam verde e amarelo, questionam o resultado das eleições, pedem golpe militar e dizem que o petista eleito não subirá a rampa do Palácio do Planalto em 1º de janeiro.

Os presentes pedem a intervenção das Forças Armadas, o que é inconstitucional, e dizem que vão dormir em frente ao hotel. O policiamento foi reforçado no local. Houve um princípio de briga entre os manifestantes e apoiadores de Lula que passaram pelo local.

“Se for preciso a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa” e “ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil” são os gritos de ordem mais ouvidos.