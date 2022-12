Em texto compartilhado no seu perfil do Instagram, o jornalista Marco Aurélio Souza anunciou sua saída da Rede Globo após quase 20 anos. O repórter contou que sua decisão se deu após o diagnóstico de síndrome de burnout, entendida como resultado de um estresse crônico, no local de trabalho, que não foi administrado com sucesso, em fevereiro deste ano. No texto, o profissional disse que teve apoio médico e tentou voltar ao trabalho, “mas muita coisa estava diferente”. Por fim, agradeceu à emissora e “a todos que um dia acreditaram em uma ideia de pauta”.

“Foi no fim de fevereiro deste ano que algo que eu não sabia definir me impediu de sair de casa. Certeza naquela hora só uma: eu não quero trabalhar! E, imediatamente, veio a pergunta: ‘como alguém que tinha tanto prazer no trabalho, alguém que dizia que ‘nem trabalhava’ de tanta afinidade com o ofício, amanhece querendo fugir do trabalho?'”, iniciou no texto.

Marco Aurélio Souza disse então que procurou acompanhamento psiquiátrico e terapêutico, e que teve o diagnóstico de burnout. No entanto, mesmo com medicação, terapia, licença médica e escalas, “muita coisa estava diferente”.

“Hoje encerro uma história de quase 18 anos (faltaram dois meses) no grupo Globo. Uma vida. Eu estava numa pauta, no hotel Majestic, em Florianópolis, quando o telefone tocou. Era o Emanuel, diretor do SporTV, do outro lado da linha: ‘Maluco, tem uma vaga pra você em São Paulo’. Era fevereiro de 2005”, contou.

“Obrigado a todos que um dia acreditaram em uma ideia de pauta ou melhoraram o material que eu trouxe da rua. Eu nunca vou esquecer de vocês! Todos estarão com nome e sobrenome no livro que estou terminando e que vai contar as histórias das minhas histórias”, agradeceu.