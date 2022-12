A cantora Margareth Menezes confirmou nesta terça-feira, 13, que foi convidada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministra da Cultura e aceitou. O favoritismo de Margareth Menezes para o cargo foi relatado na semana passada pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Na manhã desta terça, a cantora se reuniu com Lula no hotel em que o petista está hospedado em Brasília. “O presidente me disse que quer fazer Ministério da Cultura forte”, afirmou a futura ministra da Cultura ao chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição. Lula também já chegou ao local e estava reunido no final da manhã com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.