Mariana Bridi usou seu perfil do Instagram na noite deste domingo, 4 para anunciar a separação do ator Rafael Cardoso após 15 anos de casamento. A influenciadora pediu a “compreensão de todas as pessoas para preservar este momento tão delicado” para ela e seus filhos. Mariana e Cardoso são pais de Aurora, com 7 anos, e Valentim, 4.

“Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal”, iniciou o texto.

“Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar este momento tão delicado para mim e meus filhos”, completou Mariana Bridi.