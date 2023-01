A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou, durante cerimônia de posse no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 4, que o Brasil tem um enorme desafio para cumprir os acordos firmados em Paris, que determina que o País reduza a emissão de gases poluentes.

Segundo Marina, as emissões de poluentes no Brasil aumentaram em decorrência do desmatamento nos últimos quatro anos. Ela ainda declarou que, para lidar com esse desafio, é essencial que a governança possa evoluir.

“De imediato foi recriada a Secretaria Nacional de Mudança Climática. Até março deste ano será formalizada a criação da Autoridade Nacional de Mudança Climática e um conselho sobre mudança do clima, que será comandado pelo presidente Lula. Estamos também propondo o redesenho do comitê interministerial sobre mudança do clima”, disse.

Segundo a ministra, a Autoridade Nacional Climática vai regular e criar políticas de adaptação climática e supervisionar programas. Além disso, a Pasta retoma a gestão compartilhada de recursos pesqueiros, a gestão nacional de recursos hídricos e terá um Departamento de Defesa dos Direitos dos Animais. Marina ainda declarou que trabalhará em conjunto com o ministro da Agricultura, Carlos Favaro.