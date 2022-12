A deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) voltou a desconversar sobre a possibilidade de voltar ao comando do Ministério do Meio Ambiente, cargo que ocupou durante dois mandatos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

“Em relação a quem vai ser o futuro ministro é uma decisão que cabe ao presidente da República”, disse Marina em entrevista à GloboNews na noite desta sexta-feira, 2, sem negar se aceitaria um convite para assumir a pasta ou a autoridade climática do próximo governo. A criação da autoridade para tratar de questões do clima foi uma proposta feita pela própria ex-ministra a Lula.

Marina, no entanto, destacou a contribuição dada à campanha do petista, quando foi um dos principais nomes da chamada frente ampla que ajudou a elegê-lo. “Me sinto muito feliz de ter contribuído politicamente, programaticamente e eleitoralmente para que a nossa democracia fosse vitoriosa”, disse.

A ex-ministra fez também um alerta: “Teremos que ter mais sabedoria ainda para governar em um movimento de frente ampla e mais sabedoria para que os resultados dessa vitória sejam compartilhados na visão, nos processos e nas estruturas.”