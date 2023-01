A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que “torce” para que tanto secretarias de sua Pasta quanto as do Desenvolvimento Agrário sejam extintas pelo fato de os assuntos principais dos quais tratam não serem mais urgentes.

“A Casa Civil continua com comando político da secretaria extraordinária de desmatamento e o MMA com comando executivo. Quando alcançarmos a meta de desmatamento zero não se precisará mais da secretaria de controle de desmatamento”, disse durante cerimônia de transmissão de cargo no Palácio do Planalto.

Na sequência, Marina disse que, quando esses assuntos forem sanados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá ganhar o prêmio Nobel da Paz, arrancando aplausos dos presentes. Ela também disse ser inegável a necessidade de ter políticas ambientais para os centros urbanos e que é preciso cuidar da maior floresta tropical do planeta, mas com o apoio e o controle da sociedade.

A ministra salientou que a criação da secretaria de Bioeconomia vai estimular a economia com biodiversidade e comentou que Lula pediu atenção especial ao movimento de catadores. “Quero reforçar o compromisso e o reconhecimento da participação da sociedade.”