Marrocos não engoliu a derrota para a França, por 2 a 0, na semifinal da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, a Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) enviou um comunicado para a Fifa criticando a arbitragem do mexicano Cesar Arturo Ramos Palazuelos. Na visão da entidade, a seleção africana foi prejudicada em lances de possíveis pênaltis no primeiro tempo.

“A Federação Real Marroquina de Futebol protestou fortemente contra a arbitragem do jogo da seleção do Marrocos contra a França, liderada por Cesar Arturo Ramos Palazuelos. O FRMF também manifesta seu grande espanto pelo fato de o sistema do VAR não ter reagido a estas situações de arbitragem”, diz parte do comunicado.

O Marrocos reclama especificamente de dois lances, sendo um deles a dividida entre Boufal e Theo Hernández, que gerou cartão amarelo para o marroquino. O outro lance seria em cima de Selim Amallah. A entidade entende que poderia ter sido marcado pênalti em ambos os casos.

“A federação afirma que não hesitará em defender os direitos do nosso time, pedindo equidade na tomada das medidas necessárias em relação à injustiça arbitral praticada contra a seleção marroquina em sua partida contra a seleção francesa, na semifinal da Copa do Mundo”, registra a federação, na nota.

O Marrocos pensa agora na disputa pelo terceiro lugar. Neste sábado, às 12h (horário de Brasília), o confronto será com a Croácia, no Khalifa International Stadium.