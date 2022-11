Dependendo apenas de suas forças para avançar às oitavas da Copa do Mundo, Marrocos enfrenta o já eliminado Canadá, no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar, nesta quinta-feira às 12h (de Brasília). O confronto terá arbitragem brasileira, de Raphael Claus. A seleção africana, além da vaga, ainda pode fechar na liderança do Grupo F caso vença – torceria por empate entre Croácia e Bélgica ou teria de fazer mais saldo que os croatas.

Com um empate e uma vitória em dois confrontos, os marroquinos aparecem na vice-liderança com quatro pontos, empatado com a líder Croácia – melhor saldo de gols: 3 a 2. Desta maneira, uma vitória ou um empate garantiriam o time às oitavas de final. A classificação só estaria ameaçada caso perca para o lanterna Canadá, que ainda não somou ponto, e se a Bélgica vencer a Croácia, na outra partida da chave.

Apoiado por sua torcida, o Marrocos vai com força máxima para seu “jogo de vida.” Ao menos foi o que confirmou o técnico Walid Regragui. Ele já avisou que não irá jogar com o regulamento e está preparando o time sob a ótica de ter pela frente um rival que ainda tem o que mostrar na competição.

“O Canadá é uma das melhores equipes em intensidade nesta competição. Apesar das duas derrotas, vai querer conquistar pelo menos um ponto na Copa do Mundo. Não espero um jogo fácil. Os canadenses não têm nada a perder”, comentou o treinador.

Apesar da eliminação precoce, o técnico John Herdman não fará grandes mudanças na seleção canadense. O comandante de 47 anos, nascido na Inglaterra, quer seguir no comando do time até o próximo Mundial, em 2026, que terá justamente o Canadá como uma das sedes, ao lado de Estados Unidos e México.

Herdman aposta na evolução do futebol canadense, principalmente, após esta Copa do Mundo no Catar. “Vamos fazer com que a nova geração acredite que Canadá é o país do futebol, porque viram o que fizemos contra a Bélgica, viram Davies marcar (o primeiro gol do Canadá em Copas) diante da Croácia. Eles sabem quem somos”, afirmou o técnico, na seleção desde 2018. Antes, comandou a seleção feminina de futebol do país.

FICHA TÉCNICA

CANADÁ X MARROCOS

CANADÁ – Borjan, Johnston, Vitória, Miller, Davies, Eustáquio, Hutchintson, Laryea, Buchanan, David e Hoilett. Técnico: John Herdman.

MARROCOS – Munir, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Boufal, En Nesyri e Ziyech. Técnico: Walid Regragui.

ÁRBITRO – Raphael Claus (BRA).

HORÁRIO – 12h (de Brasília).

LOCAL – Estádio Al Bayt, em Al Khor.D