O exterior do Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, no Catar, foi tomado nesta terça-feira por centenas de marroquinos em busca de ingressos grátis para a semifinal da Copa do Mundo contra a França, marcada para quarta. Entradas gratuitas foram distribuídas pela Federação Marroquina de Futebol e esgotaram rapidamente.

Alguns dos torcedores chegaram ao local ainda de madrugada e acamparam com cobertores e cadeiras, dividindo turnos durante as longas horas de espera. “É mais que um sonho, é incrível. É um orgulho nacional, é algo histórico”, afirmou o torcedor Hasnae Belazzeyz em entrevista à agência de notícias Associated Press.

“Só vamos confiar em Deus. Desejamos do fundo do coração que o jogo de amanhã corra bem. Esperamos que a nossa seleção vença. Não temos ingressos, então vamos ficar do lado de fora e torcer por eles”, acrescentou Mohammed al Hmaemi, que não conseguiu ter acesso às entradas.

O presidente da Federação Marroquina, Fouzi Lekjaa, intermediou com a Fifa a compra de ingressos não comercializados e distribuiu aos torcedores. Embora o local do jogo seja o Al Bayt Stadium, a entidade escolheu fazer as vendas no Al Janoub por questões logísticas, como já havia feito em jogos anteriores.

A mobilização por apoio marroquino nos estádios da Copa do Mundo tem sido grande. Até a companhia aérea nacional Royal Air Maroc se envolveu e confirmou que fará 30 voos entre Casablanca e Doha. “Após o sucesso dos arranjos sem precedentes feitos para a partida Marrocos x Portugal, agora estamos quadruplicando esses acordos, operando quase 30 voos com aeronaves de grande capacidade em apenas 24 horas”, disse o presidente da companhia, Abdelhamid Addou.

A torcida do Marrocos tem comparecido em grande número em todos os jogos, o que tem sido destacado pelos adversários como um ponto forte da seleção africana. A presença massiva foi importante na campanha histórica da equipe, primeira africana a disputar uma semifinal de Copa do Mundo.