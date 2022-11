A última pole position da temporada 2022 da MotoGP ficou com o espanhol Jorge Martin, da Pramac. No Circuito Ricardo Tormo, Martin mostrou por que é conhecido como o “rei das poles” ao conquistar sua terceira seguida e quinta na atual temporada. Na disputa final pelo título da MotoGP, Fabio Quartararo sairá da quarta colocação, duas filas à frente do líder Francesco Bagnaia, que larga em oitavo no GP da Comunidade Valenciana.

O segundo melhor tempo do treino classificatório deste sábado ficou com Marc Marquez, que terá a última chance de dar uma vitória para a Honda nesta temporada. Na despedida de sua passagem pela Ducati, Jack Miller abrirá a segunda fila na prova deste domingo, largando na terceira posição.

“Foi um dia difícil, me sinto muito bem em termos de ritmo, mas para uma volta de ataque não tive aquele “extra” durante a manhã. Finalmente na pole position, é a terceira seguida e a quinta este ano. Estou muito contente, mas o mais importante é a corrida de amanhã”, afirmou o pole Martin.

A largada do GP de Valência acontecerá às 10h deste domingo com Alex Rins na quarta posição, seguido por Maverick Viñales e Brad Binder. Após Bagnaia, Johann Zarco e Aleix Espargaró completam o top 10. Luca Marini e Joan Mir foram os últimos colocados do Q2.

A disputa do título está entre o italiano Peco Bagnaia, da Ducati, e Quartararo, da Yamaha. Bagnaia chegou a 258 pontos na liderança no campeonato mundial, uma vantagem de 23 para o adversário da Yamaha, que soma 235. A conta para uma virada na corrida de Valência é uma só: Quartararo vencer de qualquer forma e torcer para que Bagnaia chegue, no máximo, na 15ª posição. A 14ª colocação em Valência já seria suficiente para o Bagnaia encerrar os 15 anos sem títulos para a marca italiana na MotoGP.

Confira a ordem de largada para a Etapa da Comunidade Valenciana:

1º Jorge Martin (Pramac), em 1min29s621

2º Marc Marquez (Honda), em 1min29s826

3º Jack Miller (Ducati), em 1min29s834

4º Fabio Quartararo (Yamaha), em 1min29s900

5º Alex Rins (Suzuki), em 1min29s940

6º Maverick Viñales (Aprilia), em 1min29s955

7º Brad Binder (KTM), 1min30s039

8º Francesco Bagnaia (Ducati), em 1min30s049

9° Johann Zarco (Pramac), em 1min30s102

10º Aleix Espargaró (Aprilia), 1min30s124

11º Luca Marini (VR46), em 1min30s143

12º Joan Mir (Suzuki), em 1min30s241

13º Enea Bastianini (Gresini), em 1min30s193

14º Miguel Oliveira (KTM), em 1min30s236

15º Alex Márquez (LCR), em 1min30s453

16º Franco Morbidelli (Yamaha), em 1min30s504

17º Cal Crutchlow (Yamaha), em 1min30s548

18º Marco Bezzecchi (VR46), em 1min30s588

19º Fabio Di Giannantonio (Gresini), em 1min30s695

20º Remy Gardner (KTM), em 1min30s804

21º Taaki Nakagami (Honda), em 1min30s830

22º Pol Espargaró (Honda), em 1min30s936

23º Raul Fernandez (KTM), em 1min31s676

24º Darry Binder (Yamaha), em 1min31s989