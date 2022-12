A espera de 44 dias sem ver seus astros em campo por causa da Copa do Mundo chegou ao fim de maneira festiva para o torcedor do Arsenal. Em dia que começou com susto, reclamação e bronca com arbitragem no Emirates Stadium, um segundo tempo primoroso garantiu virada sobre o West Ham no dérbi londrino, por 3 a 1, e liderança isolada mantida no Campeonato Inglês com folga de ao menos cinco pontos – o Manchester City terá de ganhar na rodada.

Sem Gabriel Jesus, que passou por cirurgia no joelho e não volta antes de fevereiro, o torcedor do Arsenal viu outro brasileiro, Martinelli, anotar o gol da virada e festejou quando o substituto do camisa 9, Nkentiah, definiu um triunfo sofrido e bastante vibrado. São nove jogos sem derrotas na competição, algo que não ocorria desde 2019.

Entre os tantos heróis do dia em Londres, menção honrosa para o meia Odegaard, que participou dos três gols do líder inglês, dando duas assistências e sendo o diferencial no meio-campo.

Depois de um susto na primeira etapa, com gol de Benrahma em cobrança de pênalti, o empate poderia ter vindo no último lance da etapa. Diante de marcação forte, Odegaard optou por chutar forte de fora da área e a bola foi desviada pelo zagueiro. O árbitro marcou o pênalti por toque de mão. O VAR corrigiu a anotação ao mostrar corte de cabeça, para desespero e revolta do técnico Mikel Arteta. O time foi ao vestiário reclamando, em vão, da arbitragem.

Na base do tudo ou nada, o Arsenal voltou em cima no segundo tempo diante de um fechado rival e merecidamente empatou em novo lance que passou por Odegaard. Após drible no marcador, o chute errado do norueguês caiu nos pés de Saka, livre. O atacante, esperto, dominou e desviou do goleiro Fabianski para festa e aplausos de Arteta.

Empurrado pela torcida no Emirates Stadium, a virada não demorou. E com assinatura brasileira. Saka ganhou do defensor e após troca de passes de Odegaard e Xhaka, Martinelli recebeu e bateu rasteiro, no cantinho de Fabianski. Quem comemorou muito foi o ex-técnico Arsène Wenger, presença ilustre nas tribunas que aplaudiu o gol do brasileiro de pé e foi ovacionado pela torcida pelas 22 temporadas no comando do time.

Odegaard queria coroar a apresentação de gala com um gol, mas falhou por pouco nas duas chances criadas após a virada. Não fez, mas serviu de maestro mais uma vez ao achar Nkentiah na área. O substituto de Gabriel Jesus girou sob o marcador e anotou um belo gol.

Em 11 partidas como titular no Emirates Stadium, o jovem atacante inglês de 23 anos anotou seu 11° gol, mostrando que sente-se muito bem no estádio. O Arsenal ganhou seu 13° compromisso em 15 rodadas, manteve os 100% de aproveitamento em sua casa, e subiu para os 40 pontos, sete a mais que o Newcastle e oito na frente do City, que joga somente na quarta-feira, em visita ao Leeds United.