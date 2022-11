A Bélgica se tornou a mais nova vítima de uma zebra na Copa do Mundo do Catar. Neste domingo, levou 2 a 0 do Marrocos e se complicou no Grupo F. O time belga, algoz do Brasil o Mundial da Rússia, em 2018, podia até confirmar a classificação contra os marroquinos, mas acabaram caindo para o terceiro lugar da chave.

Na última rodada, se perder para a Croácia, no Ahmed Bin Ali Stadium, na próxima quarta-feira, estarão liquidadas as chances de Courtois, Kevin de Bruyne, Lukaku e seus companheiros, alcançarem o mata-mata da Copa do Mundo.

Para o técnico Roberto Martínez, a seleção belga teve “medo de perder” neste domingo. “Acho que é porque jogamos com medo de perder. Eles (os jogadores) trabalham tanto um pelo outro sem a bola, mas com a bola eu não vejo esse prazer. Somos uma equipe que costuma jogar no ataque. Não jogamos com alegria. Talvez seja o peso que temos nos ombros”, comentou.

O treinador ainda buscou focar na última rodada da fase de grupos. “No último jogo temos que jogar para vencer e como se não tivéssemos nada a perder. Se vencermos a Croácia, estamos (ainda) na Copa do Mundo e isso é uma grande motivação”, projetou. O técnico ainda explicou que tirou o atacante Eden Hazard como precaução, para evitar o agravamento de lesões.

“Temos que esquecer o que aconteceu neste jogo e o quanto antes começarmos a preparar a nossa decisão contra a Croácia”, disse o volante Amadou Onana. Segundo o jogador, sua equipe disputava um jogo equilibrado contra os marroquinos, com mais posse de bola, até que saiu o primeiro gol dos adversários. “Esse gol acabou com o nosso time”, disse. “Antes do gol, pelo menos, controlávamos mais a bola e criávamos mais perigo, depois, fomos inofensivos”.

Onana, no entanto, procurou demonstrar confiança na classificação para as oitavas. “Temos qualidades e somos capazes de vencer a Croácia”, afirmou. “É uma equipe com muitas qualidades, mas que conhecemos bem e sabemos como derrotar.”

O zagueiro Jan Verthongen atribuiu a derrota à falta de criatividade no setor ofensivo. “Dificilmente estamos criando chances. Só podemos melhorar. Queríamos nos classificar para a segunda rodada hoje contra o Marrocos. Não deu certo. Agora é tudo ou nada contra a Croácia na quinta-feira”, afirmou, dando o tom de como a equipe deve encarar o próximo jogo.