Matheus Lisboa, que participou do Big Brother Brasil 16, é o mais novo morador da mansão do De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP. Recebido por Gabriel Rocha, Sérgio Mota e Maria Venture, o ex-BBB surpreendeu ao ser inscrito como ex de Gabriel, conhecido como Laddy Nada.

Suas relações mais famosas são todas com mulheres. Quando participou do BBB, Matheus formou casal com Cacau Macedo – com quem ele namorou até agosto de 2016. Recentemente, ficou com Jessilane, participante do Big Brother 22.

Na praia, Gabriel Rocha revela que já teria tido um affair com o ex-BBB. “Há um tempo atrás a gente se pegou algumas vezes”, disse o influenciador digital. Matheus confirmou e disse que tem “amor de paixão” por Gabriel.

O ex-BBB entrou no clima da pegação e beijou Maria Venture logo de cara. Mais tarde, ele também teve um momento quente com Lumena e outro com MC Mirella. O episódio já está disponível na Paramount+ e passa na MTV na noite desta terça-feira, 8, às 21h.