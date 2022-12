Matt Turner admitiu que a emoção de disputar o mata-mata da Copa do Mundo pesou na derrota dos Estados Unidos por 3 a 1 diante da Holanda, no último sábado, no Khalifa International Stadium. A equipe americana era a seleção com a segunda menor média de idade do torneio (25,15 anos), perdendo no quesito apenas para Gana (14,73 anos).

“Pequenas coisas que fizemos muito bem na fase de grupos indicam que talvez a emoção do jogo tenha nos afetado, e acabamos entrando um pouco em uma concha. É frustrante, definitivamente sentimos que deixamos algo na mesa, mas você também tem que dar crédito a quem merece. Eles têm ótimos jogadores e nos fizeram pagar por nossos pequenos erros”, disse o jogador, à Fox Sports.

O goleiro ressaltou, no entanto, que a competição foi importante para a seleção dos Estados Unidos, que vem sendo apontada como a melhor geração do país, que será sede da Copa do Mundo de 2026, ao lado de México e Canadá.

“Acho que ganhamos muito. Acreditamos que poderíamos competir com alguns dos times de elite do futebol mundial. No geral, estamos orgulhosos do que apresentamos, mas também estamos desapontados. É uma boa sensação ter aquela decepção, não sentir que o que conquistamos é suficiente, pois sempre vamos querer mais”, relatou.

Durante a fase de grupos, Matt Turner sofreu apenas um gol, no empate por 1 a 1 com o País de Gales. Depois, os EUA ficaram no empate por 0 a 0 com a Inglaterra e venceram o Irã por 1 a 0. No entanto, nas oitavas de final, as coisas não foram como esperado, e a equipe americana acabou sofrendo logo três, na eliminação para a Holanda por 3 a 1.