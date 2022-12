Depois de dar “bolo” nas entrevistas anteriores, ao fim das partidas contra a Austrália e a Dinamarca, quando deveria ter ido falar com os jornalistas por ser escolhido o melhor da partida, o francês Kylian Mbappé enfim decidiu falar com a imprensa, neste domingo, o atacante disse estar focado na Copa do Mundo do Catar e não em prêmios individuais.

“Eu não tenho nada contra os jornalistas, contra as pessoas. Não compareci porque preciso sempre focar na minha competição. Não quero perder energia com outras coisas”, declarou o autor de dois gols na vitória da França sobre a Polônia por 3 a 1, pelas oitavas de final do Mundial do Catar.

O jogador do Paris Saint-Germain disse que vai pagar do próprio bolso as multas que a Federação Francesa de Futebol deve levar da Fifa por conta de sua ausência nas duas entrevistas coletivas anteriores. “Fiquei sabendo que a nossa federação pode receber uma multa por causa disso. E eu concordo em pagar”.

Questionado sobre suas boas atuações no Catar, que podem levá-lo a ganhar a Bola de Ouro e o prêmio de Melhor do Mundo, da Fifa, Mbappé desconversou. “Meu único objetivo é vencer a Copa do Mundo. É a única coisa com a qual eu sonho. Eu vim aqui para ser campeão. Não vim aqui para ganhar a Bola de Ouro ou a Chuteira de Ouro. Se eu ganhar estes prêmios, claro que vou ficar feliz. Mas não é para isso que estou aqui. Estou aqui para vencer e estou aqui para ajudar a seleção da França.”

Sobre a partida com a Polônia, ele disse ter ficado satisfeito com sua performance. “Enfrentamos um time difícil, mas conseguimos fazer gols em momentos importantes. Mesmo que tenhamos dificuldades no primeiro tempo, tivemos o controle da partida”.

O triunfo foi importante marcante para Mbappé porque o atacante superou os feito de Pelé e Eusébio, na década de 1960, e se coloca em destaque na história dos Mundiais. Aos 23 anos, o atacante se tornou o jogador com mais gols em Copas antes dos 24 e o mais jovem a chegar a oito gols.

Com os dois gols marcados sobre os poloneses, Mbappé assumiu a liderança da artilharia do Mundial, com cinco e acumula nove marcados, após duas Copas disputadas. Ele é o primeiro a atingir esta marca antes de completar 24 anos. Pelé, na Copa de 1962, chegou a sete gols com 22 anos. Em comparação, Cristiano Ronaldo e Messi só marcaram um gol antes de completar 23.

Outro feito importante de Mbappé é o de superar a marca de Eusébio. Na Copa do Mundo de 1966, o “Pantera Negra” marcou oito gols, aos 24 anos. Com 23, o atacante do Paris Saint-Germain se tornou o atleta mais jovem a chegar à marca de oito gols em Copas.

Além disso, com a possibilidade de a atual campeã disputar até mais três jogos no Catar, o talentoso atacante poderá se aproximar ainda mais de Just Fontaine, máximo goleador francês, que na Copa de 1958, na Suécia, foi às redes em 13 oportunidades. Nos últimos 14 jogos da França, em amistosos e competições oficiais, Mbappé soma 16 gols.

Confira a lista dos jogadores que marcaram gols em Copas até os 24 anos:

Mbappé: 9

Pelé: 7

Klose: 5

Ronaldo: 4

Neymar: 4

Messi: 1

Cristiano Ronaldo: 1