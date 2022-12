Depois de dar “bolo” nas entrevistas anteriores, ao fim das partidas contra a Austrália e a Dinamarca, quando deveria ter ido falar com os jornalistas por ser escolhido o melhor da partida, o francês Kylian Mbappé enfim decidiu falar com a imprensa, neste domingo, o atacante disse estar focado na Copa do Mundo do Catar e não em prêmios individuais.

“Eu não tenho nada contra os jornalistas, contra as pessoas. Não compareci porque preciso sempre focar na minha competição. Não quero perder energia com outras coisas”, declarou o autor de dois gols na vitória da França sobre a Polônia por 3 a 1, pelas oitavas de final do Mundial do Catar.

O jogador do Paris Saint-Germain disse que vai pagar do próprio bolso as multas que a Federação Francesa de Futebol deve levar da Fifa por conta de sua ausência nas duas entrevistas coletivas anteriores. “Fiquei sabendo que a nossa federação pode receber uma multa por causa disso. E eu concordo em pagar”.

Questionado sobre suas boas atuações no Catar, que podem levá-lo a ganhar a Bola de Ouro e o prêmio de Melhor do Mundo, da Fifa, Mbappé desconversou. “Meu único objetivo é vencer a Copa do Mundo. É a única coisa com a qual eu sonho. Eu vim aqui para ser campeão. Não vim aqui para ganhar a Bola de Ouro ou a Chuteira de Ouro. Se eu ganhar estes prêmios, claro que vou ficar feliz. Mas não é para isso que estou aqui. Estou aqui para vencer e estou aqui para ajudar a seleção da França.”

Sobre a partida com a Polônia, ele disse ter ficado satisfeito com sua performance. “Enfrentamos um time difícil, mas conseguimos fazer gols em momentos importantes. Mesmo que tenhamos dificuldades no primeiro tempo, tivemos o controle da partida”.