A vitória da França sobre a Polônia, por 3 a 1, neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, foi marcante para Mbappé, Giroud e Lloris. Os três atletas obtiveram feitos que os colocam em grande destaque na história da seleção francesa.

Com os dois gols marcados sobre os poloneses, Mbappé assumiu a liderança da artilharia do Mundial, com cinco e acumula nove, após duas Copas. Ele é o primeiro a atingir esta marca com 24 anos de idade. Ele soma 16 gols nas últimas 14 partidas da França.

Com a possibilidade de a atual campeã disputar até mais três jogos no Catar o talentoso atacante poderá se aproximar ainda mais de Just Fontaine, máximo goleador francês, que na Copa de 1958, na Suécia, foi ás redes em 13 oportunidades.

O goleiro Lloris, aos 35 anos, empatou com Liliam Thuram, zagueiro na Copa de 1998, como jogador com mais atuações pela seleção francesa: são 142 jogos. No duelo das quartas de final, o arqueiro, se estiver em campo, vai se tornar o atleta que mais defendeu a França.

Já o atacante Giroud, bastante criticado em 2018, quando passou em “branco” na Copa da Rússia, chegou a três no Catar, após deixar sua marca contra a Polônia, somando 52 no total pela seleção, superando Thierry Henry como o maior artilheiro.

Nos quatro jogos disputados na Copa, a França soma três vitórias, quando esteve em campo com os titulares. A derrota veio frente a Tunísia, quando o técnico Deschamps escalou os reservas. Por um lugar na semifinal, os franceses aguardam o vencedor entre Inglaterra e Senegal, que jogam ainda neste domingo, às 16 horas (de Brasília).