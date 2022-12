Companheiros de Paris Saint-Germain, Mbappé e Hakimi estiveram em lados opostos na última quarta-feira. O atacante levou a melhor e viu a França fazer 2 a 0 no Marrocos, além de garantir a vaga na final da Copa do Mundo. A vitória não mudou a amizade dos dois. Ao final do duelo, o francês postou uma mensagem de apoio ao amigo marroquino.

“Não fique triste amigo, todos têm orgulho do que você fez, você fez história”, publicou Mbappé nas redes sociais. Os dois fizeram um cumprimento, pré-combinado, antes de entrarem em campo por suas respectivas seleções.

Após a classificação, Mbappé trocou de camisa com Hakimi e participou da comemoração da França com o nome do amigo estampado no peito. Eles são sempre vistos juntos nos treinos do PSG e até mesmo no dia a dia.

Apesar da eliminação, Marrocos foi o primeiro time africano a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo. A equipe chegou a fazer um duelo duro contra a França, mas acabou sendo derrotada, o que não estragou a festa no país.

Já a França segue em busca do bicampeonato consecutivo. A equipe francesa terá pela frente a Argentina, em jogo marcado para este domingo, às 12h, no Lusail Stadium.