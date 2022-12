A McLaren anunciou o campeão da Indycar de 2021, Alex Palou, como um dos pilotos reservas para a próxima temporada. A definição faz parte do projeto de preparação da equipe visando a temporada de 2023.

“Feliz por fazer parte da McLaren como um de seus pilotos reservas em 2023. Estive ao volante do MCL35M e do MCL36 e tem sido uma grande experiência, por isso mal posso esperar pelo carro do próximo ano”, comentou o novato.

A escolha foi uma ideia que foi amadurecendo. O espanhol de 25 anos já havia trabalhado com a equipe em uma sessão de treinos livres no Grande Prêmio dos Estados Unidos com a McLaren. “Estou ansioso para continuar meu desenvolvimento como piloto e agradeço a confiança que a McLaren.”

Andreas Seidl, chefe da McLaren, afirmou que o bom desempenho em 2021 foi importante para a escolha: “Ele impressionou com sua sessão de FP1 em Austin e também foi bem nos testes de desenvolvimento de pilotos este ano. A equipe está satisfeita”, declarou o dirigente.

A partir do ano que vem, Palou dará suporte para a equipe de Fórmula 1 simultaneamente ao trabalho na Indycar e vai estar à disposição como piloto reserva em todos os eventos das provas.

Destaque na Indycar, Palou teve um bom desempenho no ano que levantou a taça de campeão. Ele subiu ao pódio em 15 oportunidades e conquistou ainda quatro vitórias. É o primeiro espanhol a ganhar o título da competição.