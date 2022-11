A torcida do Guarani guarda a passagem do meia Régis pelo clube com muito carinho. Todo início de temporada surgem rumores de que o jogador pode voltar. E desta vez não está sendo diferente. Em entrevista concedida à rádio Antena 102 de Jales, o jogador, atualmente no Coritiba, deixou em aberto um eventual retorno.

“Guarani é um time que está guardado no meu coração. Quem sabe um dia (volta). A gente nunca sabe o dia de amanhã. É um clube que eu tenho respeito e carinho”, disse o jogador.

Régis foi o principal destaque do Guarani na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Sob o comando do técnico Daniel Paulista, o time disputou o acesso até a última rodada, quando empatou com o Botafogo-RJ em 2 a 2, no estádio Engenhão. Como dependia de tropeços de adversários, o acesso ficou pelo meio do caminho.

Régis chegou ao Guarani para a disputa do Campeonato Paulista e, devido a algumas lesões e à boa fase do então titular Andrigo, demorou para encaixar. Porém, quando começou a Série B assumiu a responsabilidade e com números expressivos conduziu o time a sua melhor campanha desde quando retornou a divisão em 2018.

Em todo 2021, Régis, que vestia a camisa 78, uma homenagem ao título brasileiro do clube, marcou nove gols e deu 11 assistências em 36 jogos. Para se ter uma ideia da boa produção de Régis com a camisa do Bugre, neste ano, pelo Coritiba, seus números ficaram bem abaixo. Foram 35 jogos, com apenas um gol e cinco assistências.