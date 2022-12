Em entrevista ao programa britânico The Big Narstie Show, Mel B, ex-Spice Girl, foi questionada sobre qual foi a celebridade “mais babaca” que ela já conheceu. A artista então respondeu que foi o apresentador James Corden, sua ex-companheira de banda, Geri Halliwell, a Ginger Spice e também a cantora Jessie J.

Durante a atração, Mel B tinha que escolher entre responder perguntas ácidas ou tomar um shot de bebida. Ao ser questionada sobre as pessoas mais babacas do meio artístico, ela listou os nomes.

“Então, tem alguns. James Corden, Geri Halliwell, Jessie J e eu”, explicando em sequência o motivo de ter citado esses nomes.

“Eu a amo demais, mas ela é realmente irritante para p*rra”, explicou em relação a Geri Halliwell.

“Acho que você sempre tem que ser legal com as pessoas com quem trabalha, seja produção, câmeras, som, iluminação. Todos nós trabalhamos no mesmo lugar, então você deve sempre ser legal e ele não tem sido muito legal”, falou em relação a Corden.

Já sobre a cantora britânica Jessie J, ela não se justificou.