Autor do primeiro gol do Flamengo e da assistência para o segundo gol, marcado por Pedro, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas deixou o gramado do Maracanã como o ‘melhor em campo’ no clássico Fla-Flu que abriu a final do Campeonato Carioca. A vitória por 2 a 0, segundo Ayrton Lucas, se deve ao equilíbrio do time como um todo.

“Estou muito feliz, não só por mim, mas pela equipe que jogou muito bem. Ela foi bem tanto na parte ofensiva como na defensiva e este equilíbrio ajudou a gente a conquistar esta importante vitória. Mostrou a nossa capacidade.”

Mas ele foi bastante consciente ao ressaltar que ainda não se pode comemorar o título, porque existe mais uma partida. “O segundo jogo vai ser difícil como foi este, além disso, nós temos compromisso no meio de semana pela Libertadores. Nós precisamos manter o foco e concentrado nos jogos desta semana.”

Acontece que na quarta-feira, o Flamengo estreia na Copa Libertadores, competição na qual defende o título de 2022, diante do Aucas, na cidade de Quito, capital do Equador. O jogo começa às 19h, válido pelo Grupo A.