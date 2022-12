Senegal é uma das surpresas nas oitavas de final da Copa do Mundo, mas se engane quem pensa que a equipe não está consciente que poderia estar entre as 16 melhores seleções. O lateral Formose Mendy acredita ainda em uma classificação para as quartas e revelou motivação dos africanos, graças à “soberba” dos europeus.

“Temos visto o que está sendo dito. Os franceses já falam que um dos confrontos das quartas de final será entre França e Inglaterra. Mas sabemos como nos concentrar em nossos pontos fortes. As declarações são uma fonte de motivação, e a equipe do Senegal cresce quando é subestimada”, afirmou o atleta.

A fala de Mendy vai ao encontro das declarações de ingleses e franceses, que já colocam suas respectivas seleções nas quartas de final, muito pelo favoritismo em cima delas.

A seleção de Senegal entra em campo no domingo, às 16h (horário de Brasília), contra a Inglaterra, no Al Bayt. No mesmo dia, a França pega a Polônia, às 12h, no Al Thumama. Os classificados avançam às quartas de final.

Senegal terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo A, com seis pontos, um a menos do que a Holanda, com sete. A classificação foi na última rodada, com a vitória sobre o Equador (quatro) por 2 a 1. A Inglaterra foi a líder do Grupo B.