O ex-ministro e coordenador dos grupos temáticos no governo de transição, Aloizio Mercadante, reforçou que a tentativa é de fechar o texto da PEC da Transição nesta quinta-feira, 10. Essa previsão vem sendo dada durante a manhã por parlamentares que participam da transição e estão no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição e se encontraram com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mercadante também confirmou a previsão de que reuniões ocorram ao longo do dia sobre o tema, mas não informou o local – se no CCBB ou no hotel onde Lula está hospedado em Brasília.

Questionado, o ex-ministro ainda garantiu que os nomes do comitê de transição para infraestrutura serão divulgados ainda nesta quinta-feira.