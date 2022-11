Os sintomas gripais que ao menos três dos 26 atletas da seleção brasileira apresentaram na primeira semana no Catar não indicaram infecção por covid-19, segundo avaliação dos médicos que compõem a delegação em Doha. Por isso, a junta médica fez a avaliação de Neymar, Antony e Lucas Paquetá não precisavam ser submetidos ao exames para a detecção da doença.

“Não passou nem perto essa questão de fazer teste de covid”, disse o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista. “Tivemos alguns casos, o Antony, de virose, alguma coisa nesse sentido. Nada que pudesse influenciar na participação deles, tanto que o Antony entrou e entrou bem”, afirmou o auxiliar César Sampaio.

Na avaliação dos médicos, os quadros de gripe são resultado do clima no Catar, seco e quente. A capital Doha apresenta altas temperaturas, mesmo no outono, e os atletas tiveram dificuldade na adaptação, uma vez que, antes de chegar ao país-sede da Copa do Mundo, passaram cinco dias treinando em Turim, na Itália, cujos termômetros marcaram temperatura inferior a 10 graus e umidade superior a 90%.

“A saúde do atleta é fundamental pra que ele possa ter um bom desempenho, ainda mais aqui, é um país diferente, o clima influencia do primeiro pro segundo tempo. Eles baixam muito o nível de intensidade, o jogo fica mais monótono”, avaliou Sampaio.

Em recuperação de lesão no tornozelo direito há quatro dias, Neymar sentiu uma indisposição na tarde de segunda-feira, quando, sem ele, a seleção derrotou a Suíça e garantiu vaga de forma antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Vinicius Junior revelou que o camisa 10 teve febre.

O caso não preocupa, garantiu a CBF. Neymar permaneceu no hotel para dar sequência ao tratamento da lesão ligamentar em seu tornozelo direito que o tirou da partida diante dos suíços e assistiu da sala de lá à seleção vencer por 1 a 0.

Antony perdeu dois treinamentos devido a um mal-estar e apresentou sintomas gripais, assim como Lucas Paquetá, que permaneceu no hotel no dia seguinte à vitória sobre a Sérvia. O protocolo da Fifa não exige exame de covid-19 nem o uso de máscaras, acessório pouco usado em Doha.

A comissão técnica não se preocupa porque tanto Paquetá como Antony treinaram posteriormente e participaram da partida contra a Suíça. O meio-campista foi titular e saiu no intervalo. O atacante entrou na etapa final.

Como a seleção já está classificada e, para ser a primeira colocada do grupo, joga por um empate diante de Camarões na última rodada da fase de grupos, sexta-feira, no Lusail Stadium, Tite vai preservar seus principais jogadores e escalar uma equipe alternativa. “Não vamos correr o risco de perder o jogador por não estar bem fisicamente ou por lesão”, reiterou Sampaio.