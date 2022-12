Lionel Messi completou a impressionante marca de mil jogos na carreira no duelo entre Argentina e Austrália pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, o argentino foi às redes e ajudou sua seleção a carimbar uma vaga nas quartas de final do torneio. Na última terça-feira, aproveitando o primeiro dia sem qualquer jogo na competição, o craque utilizou as redes sociais para celebrar a marca alcançada.

Em uma postagem feita em sua conta oficial no Instagram, o craque da seleção argentina e do Paris Saint-Germain postou uma montagem de fotos relembrando momentos da carreira. Ao centro, uma foto dele com a camisa da seleção argentina, cercado por uma imagem de sua época de Barcelona e uma foto com a camisa do PSG. Nos comentários, recebeu homenagens de companheiros e ex-companheiros de clubes e da seleção.

Na legenda, o craque escreveu que segue com o mesmo “entusiasmo” que tinha em sua primeira partida profissional, que aconteceu no dia 16 de novembro de 2003, no amistoso entre Barcelona e Porto. Messi tinha apenas 16 anos. “Já são mil partidas. Que loucura! E sempre com o mesmo entusiasmo que senti no primeiro (jogo) que joguei como profissional. Muito obrigado a todos que me acompanham nesta linda viagem”, escreveu Messi em sua postagem.

Em mil partidas totais na carreira, somando números pela seleção argentina e por clubes (Barcelona e PSG), Messi já foi agraciado com o prêmio Bola de Ouro em 7 oportunidades, além de 2 premiações de melhor jogador do ano. O craque ainda soma 1 Copa América vencida com a seleção argentina, 1 Finalíssima, 4 Ligas dos Campeões (todas com o Barcelona), 10 Campeonatos Espanhóis, 7 Copas da Espanha, 8 Supercopas da Espanha, 3 Recopas Europeias, 3 Mundiais de Clubes, 1 Campeonato Francês (com o PSG) e um Ouro Olímpico com a Argentina, nos Jogos de Pequim.

Passada a marca festejada pelo craque, Lionel Messi terá um compromisso importantíssimo em sua partida de número 1001. Na próxima sexta-feira, ele comanda a Argentina no duelo com a Holanda válido pelas quartas de final da Copa do Mundo.