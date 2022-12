Lionel Messi tratou de acabar com qualquer esperança da torcida argentina após brilhar novamente na Copa do Mundo do Catar, na vitória sobre a Croácia, na terça-feira. Apesar dos seguidos elogios que vem recebendo, o atacante reiterou que não pretende disputar o Mundial de 2026, quando teria 39 anos.

Messi tem 35 e vem sendo o grande nome da Argentina na Copa do Mundo. O atacante divide a artilharia com Kylian Mbappé, com cinco gols, e ainda contribuiu com três assistências. Teve uma atuação brilhante na vitória sobre a Croácia, por 3 a 0, na última terça-feira, com gol e assistência.

“É muita felicidade poder terminar minha trajetória no Mundial jogando minha última partida em uma final. É muito emocionante o que estou vivendo nesta competição, é emocionante ver a reação das pessoas, aqui e na Argentina”, declarou o jogador do Paris Saint-Germain.

O atacante indicou que não se vê jogando aos 39 anos, o que deixou a entender que a aposentadoria do esporte está cada vez mais próxima. “Sim, seguramente sim. São muitos anos até o próximo e não creio que dê para mim. E terminar desta maneira era o mais importante. O principal é conseguir o objetivo do grupo. Estamos a um passo depois de lutar muito. E no domingo vamos lutar o máximo para tentar vencer”, completou.

Esta é a quinta Copa do Mundo de Lionel Messi com a Argentina. A melhor colocação, até então, havia sido em 2014, quando perdeu na decisão para a Alemanha. O duelo aconteceu no Maracanã.

“Estou desfrutando. Faz algum tempo que eu venho desfrutando muito da seleção, depois de tudo o que passamos, conseguimos a Copa América, chegamos ao Mundial com 36 jogos invictos, e terminar tudo isso com uma final é incrível. Me deixa muito feliz ver como minha família está vivendo esta Copa do Mundo. É extraordinário”, afirmou.

A final entre Argentina e o vencedor da partida entre Marrocos e França acontecerá no domingo, às 12h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.