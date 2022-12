Após vencer a Croácia e garantir a vaga na final da Copa do Mundo do Catar, a Argentina concedeu um dia de folga ao seu elenco. Alguns dos jogadores aproveitaram para passar o descanso em família, casos de De Paul, Dybala, Lautaro Martínez e Lionel Messi, que publicou o momento em sua conta no Instagram.

Na foto, é possível ver o craque junto aos seus parentes, nos quais estão inclusos a esposa Antonella e os filhos Ciro, Thiago e Mateo. Na legenda, ele escreveu “Família”. Todos estão em Doha para acompanhá-lo em mais uma Copa, a sua quinta da carreira.

Messi foi um dos melhores em campo na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia e luta por seu primeiro título do Mundial. Esta será a segunda decisão, oito anos após a primeira em 2014. E, assim como na edição do Brasil, o atacante é o principal destaque de sua seleção – naquela época, ele venceu o prêmio de melhor jogador da Copa.

O adversário dos argentinos será a França, que derrotou Marrocos por 2 a 0, nesta quarta-feira. A final será disputado no Lusail Stadium, no domingo, às 12h no horário de Brasília.