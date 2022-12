As redes sociais foram utilizadas por personalidades do esportes para parabenizar a Argentina pelo tricampeonato da Copa do Mundo do Catar, conquistado neste domingo após vitória nos pênaltis sobre a França. Gonzalo Montiel foi o herói das penalidades e Lionel Messi teve mais uma atuação impecável em campo marcando dois gols, por isso também foi exaltado.

Personalidades do futebol, antigos craques da seleção argentina e até brasileiros fizeram manifestações no Twitter, após uma das finais mais emocionantes da história do torneio. A decisão foi a segunda consecutiva com seis gols – 4 a 2 em 2018 – e também a segunda com mais tentos marcados na história, perdendo apenas para Brasil 5 x 2 Suécia, em 1962.

NEYMAR

Companheiro de Messi no PSG, Neymar, atacante da seleção brasileira que caiu nas quartas de final da Copa, parabenizou o colega de equipe. Ele postou a agora lendária foto onde o argentino acaricia a taça antes de erguê-la na comemoração, com a legenda “Felicidades Hermano”.

RONALDO

Segundo jogador com mais gols em Copas do Mundo e campeão com o Brasil em 2002, Ronaldo Fenômeno também se rendeu ao astro argentino. “O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade. Vi muito brasileiro – e gente do mundo inteiro – torcendo pelo Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era.”

CESC FÁBREGAS

Outro que jogou com Messi, Cesc Fábregas fez parte do marcante Barcelona de Josep Guardiola que dominou a Europa no começo da década de 2010. O espanhol elogiou o jogo: “Se alguém ainda não acha que este é o melhor esporte de todos…”

CASILLAS

O ex-goleiro Iker Casillas, ídolo no Real Madrid e da Espanha, aproveitou o espaço para exaltar o trabalho do técnico argentino Lionel Scaloni, que assumiu a Albiceleste após a demissão de Jorge Sampaoli na Copa de 2018 depois de ser auxiliar, e conquistou dois títulos em dois anos: a Copa América de 2021 e o Mundial de 2022. “Em silêncio, sem fazer barulho, soube levar a Argentina ao topo. Parabéns!”, escreveu o arqueiro.

BATISTUTA

Gabriel Batistuta, um dos principais jogadores da Argentina na década de 1990, postou a foto do momento em que Messi ergue a taça, acompanhado por seus colegas de equipe, com a legenda “HISTÓRIA”. O atacante é o segundo maior goleador da seleção e conquistou duas Copas Américas, em 1991 e 1993, além de uma Copa das Confederações em 1992.

MASCHERANO

Considerado um dos melhores volantes da história do Barcelona, e que também fez seu nome pelo Corinthians no Brasil, Javier Mascherano também postou uma foto de Messi e o elenco argentino, do qual fez parte de 2003 a 2018, comemorando o título junto à legenda: “ETERNOS”. Ele foi companheiro de Lionel no Barcelona.

LEBRON JAMES

Saindo do futebol, Lebron James, um dos melhores da história do basquete e atual atleta do Los Angeles Lakers na NBA, foi sucinto e colocou Messi como o melhor da história. Ele postou “MESSI” junto a um emoji de bode, que é utilizado para representar a expressão “Goat” (Greatest of all time – melhor de todos os tempos), pois o animal é chamado assim em inglês.

JUAN PABLO VOVOJDA

O argentino mais querido pela torcida do Fortaleza e técnico do clube, Juan Pablo Vojvoda, acompanhou à grande final com os filhos Marko, Matias e Santino. Nas redes sociais, os cearenses repostaram uma foto do treinador comemorando o título com um sinal de “três”, correspondente às três conquistas mundiais que sua seleção agora tem.