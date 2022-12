A Argentina realizou neste sábado o seu primeiro treino antes de enfrentar a Croácia, na terça-feira, às 16h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo. Sem Lionel Messi, que ficou na parte interna do centro de treinamentos, os demais jogadores estiveram em campo, sob os olhares do técnico Lionel Scaloni.

A seleção argentina não deu maiores explicações sobre a situação de Messi, mas acredita-se que o jogador foi apenas poupado após atuar por 120 minutos na vitória sobre a Holanda, nos pênaltis, após empate no tempo normal por 2 a 2. O atacante saiu de campo como um dos principais destaques da partida.

A atividade contou com Papu Gómes, que está com uma lesão no tornozelo, e Di María, com desgaste no quadríceps. Ambos, no entanto, fizeram trabalhos específicos, orientados pelo preparador físico da seleção argentina.

O técnico Scaloni ainda não deu pistas de quem poderá entrar nas laterais, na vaga de Acuña e Montiel, que estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Molina, que já foi titular diante da Holanda, e Tagliafico são os mais cotados.

A Argentina chegou à semifinal após se classificar em primeiro em um grupo com Arábia Saudita, Polônia e México. No mata-mata, eliminou Austrália e Holanda.