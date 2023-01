Lionel Messi termina 2022 realizando um sonho: conquistar o título mundial pela seleção argentina. No Catar, o craque provou novamente sua capacidade técnica e liderança ao conduzir seu país de volta ao topo após 36 anos.

Nas redes sociais, nas últimas horas deste ano tão importante para sua carreira, Messi fez um balanço de tudo o que aconteceu e fez um agradecimento especial por todo o apoio recebido.

“Termina um ano que jamais poderei esquecer. O sonho que sempre persegui finalmente se tornou realidade. Mas isso também não valeria nada se não fosse o fato de poder dividi-lo com uma família maravilhosa, a melhor que se pode ter, e alguns amigos que sempre me apoiaram e não me deixaram ficar no chão toda vez que eu caí”, iniciou Messi.

“Também quero deixar uma lembrança muito especial para todas as pessoas que me acompanham e me apoiam, é incrível poder dividir esse caminho com todos vocês. Seria impossível chegar onde cheguei sem tanto incentivo que recebi de todas as pessoas do meu país como também de Paris, Barcelona e tantas outras cidades e países dos quais venho recebendo carinho”, agradeceu Messi, relembrando sua história pelo Barcelona, que segue alimentando a expectativa de tê-lo de volta em 2023.

Por fim, o craque também deixou uma mensagem de prosperidade para o próximo ano. “Espero que este ano também tenha sido maravilhoso para todos e desejo muita saúde e força para continuar sendo feliz em 2023. Um grande abraço a todos!”, escreveu.

Messi aproveita os últimos dias de descanso com a família após erguer o troféu de campeão mundial. A expectativa é que ele retorne ao Paris Saint-Germain entre segunda e terça-feira.